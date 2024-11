"Xabi Alonso lascia il Bayer Leverkusen, ha deciso: ha due top club in testa"

Xabi Alonso non guiderà il Bayer Leverkusen nella stagione 2025/26 . Decisione presa, con il manager basco che ha già sciolto le riserve sul suo futuro. A riportarlo è Eurosport, che accosta l'ex regista del Liverpool al Real Madrid , in caso di addio di Carlo Ancelotti , e al Bayern Monaco .

Xabi Alonso non resterà al Bayer Leverkusen, due top club alla finestra

Xabi Alonso si prepara a lasciare il Bayer Leverkusen. Un ciclo destinato a concludersi al termine di questa stagione, che al momento vede la formazione rossonera già a -9 dai rivali del Bayern in Bundesliga, ma in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Alla finestra, qualora il tecnico dovesse salutare definitivamente la BayArena, ci sono proprio i bavaresi, non convinti pienamente dal lavoro di Vincent Kompany, e il Real Madrid di Florentino Perez, che starebbe già pensando al dopo Ancelotti. Alla base della scelta di Xabi Alonso, la ricerca di nuovi stimoli e l'ambizione di giocarsi ogni anno un trofeo, anche in campo internazionale. Con lui, sembrerebbe ai saluti anche l'esterno mancino Alejandro Grimaldo e non è escluso che possa seguire l'ex centrocampista dei Reds nella prossima avventura.