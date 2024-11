Bundesliga: il Lipsia cade con l'Hoffenheim. Tripletta per Shick con il Leverkusen

La festa del Bayer Monaco continua. Dopo il 3-0 all'Augsburg dell'anticipo deciso da una tripletta di Kane , la squadra di Kompany ha visto l'inseguitrice principale, il Lipsia , cadere per 4-3 sul campo dell'Hoffenheim. Sono così otto i punti di vantaggio dei bavaresi sull'inseguitrice, che può essere superata dall'Eintracht (in campo alle 18:30 contro il Werder Brema). Per quanto riguarda i campioni in carica del Bayer Leverkusen , tripletta di Schick nel 5-2 all'Heidenham.

Tripletta di Schick per un Bayer che si rialza. Poker del Dortmund

Dopo tre pareggi consecutivi, i campioni in carica del Bayer Leverkusen ritrovano la via del successo, lo fanno in casa, contro l'Heidenham, con Patrick Shick gran protagonista. Tripletta per l'ex attaccante della Roma, con gol anche di Palacios e Xhaka. Cade in trasferta invece il Lipsia contro l'Hoffenheim per 4-3, avvicinando tutte le insegutrici. A quota 19 punti il Borussia Dortmund, che vince lo scontro diretto contro il Friburgo per 4-0: in gol Beier, Nmecha, Brandt e Bynoe-Gittens, con gli avversari che terminano addirittura in nove uomini. Successi importanti per Wolfsburg e Stoccarda, che ritrovano stabilità a metà classifica grazie ai successi rispettivamente contro Union Berlino (1-0) e Bochum (2-0).