Stoccarda, El Bilal Tourè operato a Villa Stuart

Continua la sfortuna per l'attaccante El Bilal Tourè poiché, dopo una stagione (quella passata) segnata dall'intervento di fine agosto 2023, questo pomeriggio si è sottoposto ad intervento chirurgico al piede destro per una frattura del 5° metatarso. L'ala offensiva della nazionale maliana si è infortunato durante un match di qualificazione per la Coppa d'Africa contro l'Eswatini (partita vinta poi per 6-0), riscontrando questa frattura da stress. L'intervento è stato eseguito con successo dal professor Santucci presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, dove il calciatore dello Stoccarda in prestito dall'Atalanta rimarrà per le successive due settimane post-chirurgiche, utili ad un maggior controllo e sviluppo clinico. Il club bergamasco, proprietario del cartellino, ha consigliato l’intervento a Roma.