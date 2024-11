Boniface sfreccia a 140 Km/h al cellulare: il video social scatena le polemiche

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Victor Boniface ne combina un'altra delle sue, ma se nel caso dello spaventoso incidente di un mese fa , l'attaccante del Bayer Leverkusen aveva incassato attestati di solidarietà, la sua bravata al volante sottolineata dalle tedesca Bild , lo ha posto al centro delle polemiche in Germania.

Video folle a 140 km/h

Evidentemente aver rischiato di morire dopo essersi ribaltato con la sua auto, nulla ha insegnato a Boniface, che è stato protagonista di un video social mentre, alla guida della sua Mercedes-AMG in autostrada, consulta il suo cellulare, mentre il rapper nigeriano Zoro Swagbag con il quale si accompagna, canta una sua canzone. Un atteggiamento che ha scatenato le reazioni dei social, prima solidali e ora arrabbiatissimi con Boniface.

Rabbia social: "Non ha tratto nessun insegnamento"

Diversi i commenti critici sui social nei confronti di Boniface, quello su X, diventato virale, lo inchioda alle sue responsabilità: "Cinque settimane fa Boniface sanguina davanti alla sua auto distrutta, ma invece di trarne le conseguenze, è in autostrada a fare l'autista al cellulare". Il Bayer Leverkusen ha preso tempo per chiare i fatti, ma ha anche assicurato che l'attaccante potrebbe incappare in una salatissima multa.