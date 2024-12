Kroos esalta Musiala: "È più decisivo di Kane"

Kroos: "Musiala? Il Bayern dipende da lui, è più decisivo di Kane"

No Musiala, no party. È ciò che sostiene l'ex compagno di Nazionale Toni Kroos, protagonista del podcast ideato dal fratello Felix. "Penso che sia incredibile quanto il Bayern dipenda da lui - ha sottolineato il tedesco, commentando i dieci gol e i quattro assist messi a referto dal classe 2003 in 18 apparizioni stagionali -. Soprattutto nelle sfide contro avversari forti. Finché è in forma, va tutto bene, ma è sorprendente quanto dipendano dalla sua capacità di creare occasioni. Anche contro il Borussia Dortmund è stato evidente: ha difeso benissimo e ha dato tutto. Jamal è sempre coinvolto, - ha aggiunto Kroos - sia quando supera un giocatore in uno spazio ristretto o quando fa una finta. È più decisivo di Kane. Se alle spalle dell'inglese mancasse uno come Jamal, allora penso che sarebbe molto più difficile per lui segnare. Il Bayern dipende da entrambi ma più da Jamal, perché è lui che crea occasioni".