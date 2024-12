Stoccarda, vittoria epica: rimontato il doppio svantaggio contro l'Union Berlino

La tredicesima giornata di Bundesliga si apre con una partita spettacolare: lo Stoccarda riesce a rimontare il doppio svantaggio contro l'Union Berlino ed entra in zona Europa.

Bundesliga: Stoccarda in zona Europa con la rimonta

Prima parte di sfida che sembra essere dalla parte della squadra della capitale. Nel primo tempo Doekhi sblocca la gara e pochi minuti dopo l'inizio della ripresa arriva il raddoppio Skov. Tre minuti dopo il secondo gol della squadra di Svensson, si accende lo Stoccarda grazie al gol di Woltemade. Otto minuti e arriva la doppietta del terzino tedesco entrato all'inizio del secondo tempo. Parità in una manciata di minuti, e al 69' Karazor firma la rimonta definitiva. Tre punti che portano lo Stoccarda in zona Europa, in attesa delle altre partite.