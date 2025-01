Bundesliga, poker del Lipsia: Werder Brema ko. Undav lancia lo Stoccarda

La 16ª giornata della Bundesliga si chiude con i successi del Lispia e dello Stoccarda . La formazione di Rose batte 4-2 il Werder Brema e aggancia, a quota 30 punti, l' Eintracht Francoforte al quarto posto, in piena zona Champions League . Sorridono anche i 'Rossi' di Hoeness , corsari sul campo dell' Augbsurg : decisiva la rete di Undav per l'1-0 finale.

Simons trascina il Lipsia: doppietta al Werder Brema

Il Lipsia dimentica la batosta (5-1) subita contro il Bayern prima di Natale e torna al successo, imponendosi 4-2 sul Werder Brema, che veniva da 4 vittorie di fila tra campionato e Coppa di Germania. La formazione di Rose passa in vantaggio al 23' con Simons, viene raggiunta al 26' da un gol di Weiser e torna avanti con nuovo guizzo di Simons al 36'. In apertura di ripresa, al 47', Sesko firma il tris per il Lipsia, poi Baumgartner cala il poker al 90', prima del secondo gol del Brema, al 93', realizzato dal nuovo entrato Burke.

Stoccarda corsaro ad Augsburg: decisivo il gol di Undav

Tre punti d'oro anche per lo Stoccarda che vince 1-0 sul campo dell'Augsburg e sale al settimo posto solitario, a quota 26 punti. Dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, la squadra allenata da Hoeness sblocca il risultato nella ripresa: decisivo l'acuto di Undav (65'), al sesto centro in campionato.

