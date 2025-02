Bundesliga, pari tra Leverkusen e Bayern. Borussia Dortmund ancora ko

Si entra nel vivo della 22esima giornata di Bundesliga . A pochi giorni dal rotondo successo in Champions League , il Borussia Dortmund perde ancora in campionato, cedendo il passo al Bochum . Vittorie esterne per Friburgo e Wolfsburg , con lo Stoccarda che spreca una ghiotta occasione per consolidare il proprio piazzamento europeo. Pari a reti bianche tra Leverkusen e Bayern Monaco .

Borussia Dortmund ko, vincono Friburgo e Wolfsburg

Seconda sconfitta consecutiva in Bundesliga per il Borussia Dortmund, che cade in casa del Bochum e vede allontanarsi ulteriormente la zona Europa. I gialloneri pagano a caro prezzo la doppietta di Masouras. Al Friburgo, invece, basta un autogol di Freu per avere la meglio sul campo del St. Pauli, nonostante il rigore fallito da Vincenzo Grifo nella prima frazione. A Stoccarda succede tutto nell'ultimo terzo di gara, con l'iniziale vantaggio dei padroni di casa e la rimonta del Wolfsburg nel giro di pochi minuti: a Woltemade rispondono Tomas e Amoura, con i biancoverdi che si portano a due lunghezze dai diretti avversari in classifica. Bene anche il Borussia M'Gladbach, che mette in discesa la partita in avvio, con le reti realizzate da Ullrich e Kleindienst. Nella ripresa, all'Union Berlino non basta il rigore di Ilic per evitare il ko interno.

Pari tra Leverkusen e Bayern Monaco

Alla BayArena, le migliori occasioni del primo tempo capitano sui piedi dei giocatori di Xabi Alonso, con il Leverkusen che spreca da buona posizione con Wirtz e Frimpong, per poi colpire in pieno una traversa con Tella. Nella ripresa, Vincent Kompany cambia le carte in tavola a poco più di 20 minuti dal 90', effettuando quattro sostituzioni in un colpo solo e rivoluzionando il suo Bayern Monaco. Non basta ai bavaresi per portare a casa il bottino pieno. Lo scontro al vertice finisce 0-0.