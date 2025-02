Bundesliga, il Bayern vince a Stoccarda e vola a +11 aspettando il Leverkusen

Stoccarda-Bayern 1-3: tabellino e statistiche

Bayern di rimonta: vittoria pesante per Kompany

Meno facile del previsto per il Bayern all'MHPArena di Stoccarda, contro i padroni di casa reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque partite, Che però si portano avanti al 35' con Stiller, che scambia con Vagnoman e fredda Neuer. Il vantaggio regge fino ad un passo dall'intervallo, quando Sanè inventa per Olise che non sbaglia. Rete convalidata dopo consulto al Var per un sospetto fuorigioco. Nella ripresa l'episodio chiave al 64', con il grossolano errore in disimpegno della difesa dello Stoccarda e Goretzka ad approfittarne per firmare il sorpasso. Di lì in poi la squadra di Kompany amministra e chiude il conto allo scadere con Coman per il 3-1 definitivo.