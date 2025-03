Bundesliga, Dortmund corsaro ad Amburgo: St.Pauli ko. Colpo Magonza

AMBURGO (GERMANIA) - Vince e convince il Borussia Dortmund di Niko Kovac . Reduci dal netto 6-0 inflitto all' Union Berlino , i gialloneri conquistano la seconda vittoria consecutiva andando a vincere 2-0 sul campo del St.Pauli nel 24° turno di Bundesliga . Il Bvb passa nel secondo tempo del ' Millerntor-Stadion ' grazie alle reti di Guirassy (50') e Adeyemi (58') e sale al decimo posto solitario in classifica, a quota 35 punti. Il St.Pauli resta invece inchiodato al quart'ultimo posto a 21.

Bundesliga, colpo Champions del Magonza: Lipsia ko

Colpaccio Champions del Magonza che vince 2-1 in rimonta sul Lipsia, diretta concorrente. La squadra di Rose era passata in vantaggio al 1' con il gol di Simons per poi subire, nella ripresa, la rimonta della squadra di Henriksen firmata dall'ex Genoa Amiri (52') e Burkardt (58'). Il Magonza è ora quarto in classifica, in solitaria, a 41 punti e +2 sul Friburgo, in campo domani (domenica 2 marzo) sul campo dell'Augsburg e a +3 sullo stesso Lipsia. La lotta per la Champions League si infiamma.

Bundesliga, vincono Gladbach e Wolfsburg

Nelle altre sfide di giornata spicca il netto 3-0 del Borussia M'Gladbach sul campo dell'Heidenheim. La squadra di Seoane passa grazie alla doppietta di Hack (8' e 59') e Ngoumou (18'), salendo al settimo posto (37 punti). Notte fonda per i padroni di casa, terz'ultimi a 17. Vince anche il Wolfsburg, 2-1 a Brema contro il Werder al quale non basta il gol di Weiser (90'): decisiva la doppietta di Wimmer (6' e 48'). Bischof (72') lancia l'Hoffenheim, vittorioso 1-0 sul campo del Bochum. Alle 18:30 in campo Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen.

