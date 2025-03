Bundesliga, il St Pauli batte l'Hoffenheim: passo importante per la salvezza

AMBURGO (Germania) - Il St Pauli vine lo scontro diretto con l’ Hoffenheim e inguaia gli avversari che ora rischiano di scivolare in lotta salvezza. La partenza dei padroni di casa è efficace, in avvio Irvine sfiora il vantaggio con un colpo di testa intercettato dal portiere Baumann che toglie la palla da sotto la traversa. Il St Pauli continua a sviluppare la propria manovra nella metà campo avversaria, serve un altra parata tempestiva di Baumann per intercettare il tiro dal limite di Sinani. A ridosso della mezz’ora una nuova occasione per i padroni di casa: Van Der Heyden stacca di testa sfiorando il vantaggio.

Weisshaupt regala tre punti al St Pauli

In avvio di ripresa il St Pauli sblocca il risultato: Weisshaupt sfrutta un errore clamoroso del portiere avversario che nel tentativo di impostare la manovra regala il pallone agli avversari con un appoggio disastroso. Baumann si riscatta poco dopo intercettando un calcio di punizione di Smith indirizzato verso l’incrocio dei pali. L’estremo difensore ospite è ancora protagonista al 58’ quando respinge un minaccioso colpo di testa di Irvine. Gli ospiti soffrono la pressione del St Pauli, ma a venti minuti dal termine hanno una buona occasione per pareggiare con Tourè che fallisce di poco il bersaglio dopo un efficace colpo di testa. Grazie a questo successo il St Pauli resta al quindicesimo con 25 punti in classifica, uno in meno dell’Hoffenheim che ora rischia di scivolare in zona retrocessione.

St Pauli-Hoffenheim 1-0, cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica