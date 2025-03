Bundesliga, rallenta il Bayern Monaco: solo un pari sul campo dell'Union Berlino

BERLINO (GERMANIA) - Passo falso del Bayern Monaco, bloccato sull'1-1 dall'Union Berlino. Nel match dell''An der Alten Forsterei Stadion', valido per la 26esima giornata del campionato tedesco, i bavaresi sbloccano il punteggio al 75' con l'ex Manchester City Sané, abile a sfruttare al meglio l'assist di Stanisic. L'esterno offensivo classe 1996 mette così a segno il suo sesto gol in campionato in 21 presenze. Le fatiche di Champions League (Kane e compagni sfideranno l'Inter di Inzaghi ai quarti di finale) si fanno però sentire e, all'84', l'Union trova il gol del pareggio con Hollerbach che regala ai capitolini un punto d'oro nella corsa salvezza (+7 sul terz'ultimo posto). Rallenta invece la formazione di Kompany che fa un piccolo passo in avanti portandosi a quota 62 punti, momentaneamente a +9 sul Bayer Leverkusen, impegnato domani (domenica 16 marzo) sul campo dello Stoccarda: in caso di vittoria, Xabi Alonso può accorciare a -6.