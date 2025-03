Bundesliga, incredibile Leverkusen: rimonta tre gol e vince a Stoccarda

BERLINO (Germania) - Nella 26ª giornata della Bundesliga il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso compie una rimonta esaltante a Stoccarda vincendo nel finale grazie al gol dell'ex romanista Patrick Schick. L’ Eintracht Francoforte dopo tre sconfitte consecutive torna al successo per 3-1 in trasferta contro il Bochum, in coda l’ Heidenheim batte Kiel per 2-0 ma non migliora la propria posizione di classifica.

Leverkusen, a Stoccarda la decide Schick

Successo in extremis per il Bayer Leverkusen che vince in pieno recupero dopo una clamorosa rimonta: al fischio finale è 4-3. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo un quarto d’ora grazie all’attaccante bosniaco Demerovic che sfrutta un rimpallo all’interno dell’area per mettere il pallone alle spalle del portiere finlandese Hradecky. La reazione degli ospiti è quasi immediata, l’ex romanista Schick cerca la soluzione personale dal limite dell’area senza trovare il bersaglio. Lo Stoccarda subisce il gioco degli ospiti, ma poco prima dell’intervallo sfiora il raddoppio con Millot che arriva da solo davanti al portiere trovando una risposta superlativa di Hradecky. Sul corner successivo, Stiller calcia a colpo sicuro, ma la conclusione viene respinta in extremis. In avvio di ripresa i padroni di casa raddoppiano con Woltemade, ma il Leverkusen trova la forza per riaprire la partita con l’olandese Frimpong. Ma le speranze degli ospiti vengono infrante al 62’ quando una clamorosa autorete di Xhaka consente ai padroni di casa di allungare il passo. La squadra di Xabi Alonso accorcia nuovamente le distanze con la rete del difensore colombiano Hincapie che rianima i propri compagni. Nel finale arriva il pareggio della squadra rossonera grazie a un autorete di Stiller, e nel recupero la formazione di Xabi Alonso trova il gol del successo con l'ex romanista Schick.

Stoccarda-Leverkusen 3-4, cronaca, tabellino e statistiche

L’Eintracht passa a Bochum

L’Eintracht Francoforte passa a Bochum e spinge i padroni di casa verso la retrocessione. Gli ospiti passano al 27’ grazie al vantaggio firmato dal difensore danese Kristensen. Il raddoppio della formazione ospite arriva cinque minuti dopo: Ekitike serve un assist perfetto per Bahoya che deve soltanto appoggiare la palla in rete. Nella ripresa il Bochum riapre la sfida grazie alla rete di Holtmann. I padroni di casa si spingono in avanti, e allo scadere sfiorano il pareggio con un colpo di testa di De Wit che il portiere Kaua Santos respinge miracolosamente. La costante passione alla ricerca del pareggio espone i padroni di casa al contropiede avversario: nel recupero l’Entracht trova li terzo gol con Batshuayi che capitalizza un assist di Knauff.

Bochum-Francoforte 1-3, cronaca, tabellino e statistiche

L’Heidenheim vince il duello in coda con il Kiel

L’Heidenheim vince lo scontro diretto contro il Kiel ma non migliora la propria posizione di classifica considerando il contemporaneo successo del St Pauli che resta a sei lunghezze di distanza. I padroni di casa trovano il vantaggio poco dopo la mezz’ora con Pieringer che sfrutta un assist di Kratzig, e in avvio di ripresa implementano il margine grazie al raddoppio di Zivzivadze. Il Kiel accorcia le distanze a tre minuti dal termine con Harres, ma nel recupero Conteh firma il terzo gol.

Heidenheim-Kiel 3-1, cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica