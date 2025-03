Lipsia, ufficiale l'esonero di Marco Rose: l'annuncio

Il giorno dopo la sconfitta con il Borussia M'Gladbach , il Lipsia ha annunciato l'esonero di Marco Rose , sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il manager tedesco paga a caro prezzo il ko di misura incassato ieri al Borussia-Park e un sesto posto che non basterebbe per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Quarto posto ancora alla portata, con i Bullen attualmente a -3 dal Mainz, ma con il rischio di scivolare a -6 in questa giornata di Bundesliga.

Lipsia, esonerato Marco Rose: l'annuncio ufficiale

Questa la nota ufficiale con cui il Lipsia ha annunciato l'esonero di Rose, all'indomani dell'1-0 contro il Borussia M'Gladbach: "Marco Rose - si legge - è stato sollevato dall'incarico di allenatore dell'RB Leipzig con effetto immediato. Anche i suoi collaboratori Alexander Zickler, Marco Kurth e Frank Geideck hanno lasciato il club, insieme a Frank Aehlig (responsabile della prima squadra). Marco Rose ha assunto il ruolo di allenatore dell'RB Leipzig nel settembre 2022, quando il club si trovava in una situazione difficile, e ha aiutato la squadra a tornare a vincere. È rimasto in panchina per un totale di 125 partite. Sotto la sua guida, l'RBL si è qualificato due volte per la UEFA Champions League, ha vinto la seconda DFB-Pokal della sua storia e ha vinto per la prima volta la Supercoppa. Il club annuncerà a tempo debito chi assumerà il ruolo di allenatore ad interim".

Il dg Schäfer: "Abbiamo bisogno di nuovi impulsi"

Marcel Schäfer, direttore generale dell'area sportiva del Red Bull Lipsia, ha commentato così l'esonero di Marco Rose attraverso i canali ufficiali del club tedesco: "Abbiamo creduto nella nostra collaborazione con Marco e il suo team per molto tempo e, fino ad ora, abbiamo fatto di tutto per cambiare le cose insieme. Visti gli sviluppi e la continua mancanza di risultati, siamo tutti fermamente convinti che abbiamo bisogno di nuovi impulsi per il resto della stagione, al fine di raggiungere i nostri obiettivi per la stagione. Ci teniamo a ringraziare Marco e il suo team di allenatori per gli ultimi due anni e mezzo, per i successi ottenuti insieme e per il loro impegno nei confronti del club".