Arminia Bielefeld, impresa incredibile! Eliminato il Bayer Leverkusen: è in finale di Coppa di Germania

Incredibile impresa dell'Arminia Bielefeld contro il Bayer Leverkusen. Il club della 3. Liga, la terza divisione del calcio tedesco (l'equivalente alla Serie C italiana), è in finale di Coppa di Germania: ha battuto 2-1 ed eliminato in semifinale i campioni di Germania in carica. Ora l'Arminia Bielefeld attende di conoscere chi sarà a contederle il titolo: sfiderà la vincente di Stoccarda-Lipsia in programma domani, mercoledì 2 aprile, alle 20:45.