Bundesliga, Buendia lancia il Leverkusen all'ultimo respiro. Poker Dortmund e Stoccarda

BERLINO (GERMANIA) - Buendia tiene aperta la Bundesliga . Il gol dell'argentino in pieno recupero (91') su assist di Hofmann consente al Bayer Leverkusen di vincere 1-0 sul campo dell' Heidenheim : tre punti fondamentali per le 'Aspirine' di Xabi Alonso che rispondono al successo di ieri del Bayern Monaco capolista sul campo dell' Augsburg e si riportano a -6 da Harry Kane e compagni.

Heidenheim-Bayer Leverkusen 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Tris Lipsia in rimonta, rallenta il Mainz

Nelle altre gare del sabato, valide per la 28esima giornata di Bundesliga, spicca il 3-1 in rimonta del Lipsia sull'Hoffenheim. Nel giorno dell'esordio del tecnico ungherese Zsolt Low sulla panchina dei 'tori rossi', la squadra di Sinsheim sblocca il match all'11' con il gol di Bischof. Il Lipsia non si arrende e pareggia i conti al 24' con il solito Sesko (11° centro in campionato), poi sfrutta al meglio l'espulsione dell'ex Napoli e Genoa Ostigard (al 28') per mettere la freccia. Al tramonto del primo tempo arriva infatti il gol del sorpasso dei padroni di casa: lo firma Baku al 43'. Nel secondo tempo il Lipsia soffre ma cala il tris con Poulsen all'84' e si porta al quinto posto, a 45 punti e a una sola lunghezza dal Mainz, bloccato sull'1-1 dall'Holstein Kiel. I neopromossi passano in vantaggio al 34' della prima frazione con Bernhardsson, poi vengono raggiunti al 75' dal guizzo di Weiper.

Lipsia-Hoffenheim 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Mainz-Holstein Kiel 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Dortmund e Stoccarda a valanga

Seconda vittoria consecutiva per il Borussia Dortmund che travolge il Friburgo con un netto 4-1 e si rilancia nella corsa all'Europa. I gialloneri passano al 34' con Adeyemi, poi dilagano nella ripresa con le reti di Chukwuemeka (51'), Guirassy (68') e Gittens (79'). Il gol della bandiera dei padroni di casa arriva all'89' e lo mette a segno Eggestein. La formazione di Niko Kovac sale così all'ottavo posto a quota 41, a +1 sullo Stoccarda corsaro sul campo del Bochum: i biancorossi vincono con il punteggio di 4-0, trascinati dal gol dell'ex Sampdoria e Spezia Chabot (8') e dalla tripletta da urlo di Demirovic (11', 48' e 86').

Friburgo-Borussia Dortmund 1-4: cronaca, tabellino e statistiche

Bochum-Stoccarda 0-4: cronaca, tabellino e statistiche