Bundesliga, pari tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il Leverkusen non ne approfitta

Nel sabato della ventinovesima giornata di Bundesliga il Bayern Monaco non supera il muro del Borussia Dortmund , accontentandosi di un punto all'Allianz Arena. 2-2 il finale. Leverkusen fermato dall'Union Berlino , con Xabi Alonso che non approfitta del mezzo passo falso bavarese, e le tre vittorie esterne di Augsburg, St. Pauli e Friburgo .

Bundesliga, l'Union Berlino ferma il Bayer Leverkusen

Non solo Bayern-Borussia, nelle altre gara di giornata il Bayer Leverkusen si ferma a sorpresa in casa contro l'Union Berlino: la squadra di Xabi Alonso non va oltre lo 0-0, non riuscendo ad avvicinare i bavaresi in vetta. L'unica vittoria casalinga la registra l'Hoffenheim, che chiude i conti già nel primo tempo contro il Mainz con la doppietta di Kramaric (4', 32') per il definitivo 2-0.

Tre vittorie nel finale in trasferta per Augsburg, St. Pauli e Friburgo

Augsburg, St. Pauli e Friburgo, invece, portano a casa tre punti in trasferta grazie a tre gol nei minuti finali: il Friburgo vince 2-1 sul Borussia M'gladbach con la rete di decisiva di Manzambi (90'). Stesso minuto per il gol di Komur(90') dell'Augsburg per il 2-1 contro il Bochum, mentre in pieno recupero l'autogol di Geschwill (90+2') condanna l'Holstein Kiel contro il St. Pauli, sempre 2-1.

Pari tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Il Bayern Monaco ribalta il Borussia Dortmund nel secondo tempo, ma poi viene raggiunto dai gialloneri nell'ultimo terzo di gara: dal vantaggio di Beier in apertura, poi l'uno-due bavarese targato Guerreiro-Gnabry. Al 75', quando la squadra di Vincent Kompany sembrava in controllo di gioco e risultato, è arrivata la rete del definitivo 2-2 di Anton, che regala così un punto prezioso alla formazione ospite. In attesa del ritorno con l'Inter, il Bayern rallenta anche in campionato.