Clamoroso in Bundesliga, c’è un appartamento dentro lo stadio: la doccia è nello spogliatoio dell’arbitro!

C'è sempre una prima volta. In Bundesliga , l' Union Berlino ha deciso di creare un mini-appartamento all'interno dello stadio "An der Alten Försterei", sfruttando un'importante partnership con il brand HomeToGo. Non una semplice camera da letto, ma una postazione speciale a pochi passi dal terreno di gioco, per godersi le gesta dei propri beniamini da un'altra angolazione.

Un mini-appartamento all'interno dello stadio: l'iniziativa dell'Union Berlino

In vista del rush finale di campionato e delle prossime stagioni, l'Union Berlino ha usufruito di un container situato tra la tribuna principale dello stadio e il settore ospiti per trasformarlo in un autentico mini-appartamento, dotato di tavolo, armadio e letto matrimoniale. Inoltre, la particolarità è che le docce si trovano nello spogliatoio dell'arbitro. Un qualcosa di mai visto prima. Per inaugurare questa incredibile stanza, decorata con dettagli e riferimenti che richiamano i colori sociali dell'Union Berlino, il club ha lanciato un contest sui propri canali ufficiali: registrandosi gratuitamente alla piattaforma di riferimento, ci sarà la possibilità di vincere due pernottamenti per due persone, in occasione delle ultime partite casalinghe in Bundesliga contro Werder Brema (3 maggio) e Heidenheim (10 maggio). I partecipanti saranno chiamati a raccontare una loro storia personale, prima di procedere al sorteggio che decreterà i vincitori.