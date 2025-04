Bayern Monaco, il titolo è ad un passo: Mainz battuto 3-0

Bayern Monaco-Mainz, tabellino e statistiche

Borussia Dortmund, vittoria all'ultimo secondo

Basta un sigillo di Rosenfelder al Friburgo per avere la meglio sul Wolfsburg, in dieci dal 26' del primo tempo per un rosso ad Arnold. Rocambolesco successo per 3-2 del Borussia Dortmund sul campo dell'Hoffenheim. Ospiti avanti due volte con Guirassy (che ha fallito anche un penalty) e Brandt, padroni di casa abili nel rimontare con i guizzi di Hlozek e Kaderabek. Ma al 95° minuto è Anton a regalare i tre punti al Dortmund, che si riporta così in zona Europa a 48 punti. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Kiel che ha piegato per 4-3 il Moenchengladbach. Mattatori del match Machino (doppietta), Bernhardsson e Gigovic. Non bastano agli ospiti le reti di Cvancara, Plea e Honorat.