Bundesliga, due pareggi nella domenica di campionato: il Bochum spera ancora nella salvezza

Poche emozioni nella domenica della trentunesima giornata di Bundesliga. In scena due gare, Bochum-Union Berlino e Werder Brema-St.Pauli , entrambe terminate in parità.

Due pareggi nella domenica di Bundesliga: il Bochum spera ancora

Per il Bochum, fanalino di coda del campionato tedesco, è comunque un punto importante visto che avvicina il terzultimo posto della classifica, valido per lo spareggio retrocessione con la terza classifica della Serie B tedesca a tre turni dal dal termine: al vantaggio nel primo dell'Union Berlino firmato Hollerbach (17'), risponde Bero (68'), che dopo il rigore parato da Ronnow mette in rete la respinta per l'1-1 definitivo.

Pareggio senza reti a Brema

Pareggio senza reti invece a Brema tra Werder e St. Pauli: da segnalare soltanto il gol annullato per fuorigioco a Burke all'80' e il rosso per doppia ammonizione ricevuto da Metcalfe nel recupero.