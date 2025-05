Bayern Monaco, c’è un giocatore che non si può godere la festa scudetto per colpa della birra 

Bayern Monaco, Boey non festeggia in campo

Tutti i giocatori hanno partecipato alla festa tranne uno: Sacha Boey. Il terzino destro francese, convertitosi all'Islam nel 2022, ha evitato i festeggiamenti con alcol per rispettare il divieto della sua religione. Nonostante la sua richiesta, alcuni compagni si sono avvicinati, ma Boey, che tra l’altro era in diretta sui social, ha ribadito il suo rifiuto, definendo la situazione "Haram" (vietato dall'Islam). Arrivato al Bayern Monaco dal Galatasaray per 30 milioni di euro a gennaio 2024, Boey ha giocato 16 partite con 2 assist contribuendo alla conquista dello scudetto.