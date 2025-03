Neuer sempre più in dubbio per l'Inter. Kompany: "Il recupero richiede tempo"

Si avvicinano i quarti di finale della Champions League . L'8 aprile l' Inter scenderà in campo all'Allianz Arena, che sarà sede della finale, contro il Bayern Monaco. Una partita alla quale potrebbe però non prendere parte Manuel Neuer . Il portier tedesco è ancora alle prese con un problema al polpaccio, come confermato da Kompany .

Kompany sulle condizioni di Neuer: "Delicata"

"Conosco la sua condizione, è sempre molto delicata. Ciò non implica che sia grave, ma il recupero richiederà tempo. Non voglio fissare una scadenza, spero di avere buone notizie al più presto". Così l'allenatore del Bayern Monaco ha parlato della situazione di Manuel Neuer, infortunato da inizio marzo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida al St.Pauli. Al suo posto, potrebbe così scendere in campo Urbig. Alla partita non prenderà parte nemmeno Alphonso Davies. Per il terzino la stagione è già terminata a causa dell'infortunio rimediato con il Canada e Upamecano.