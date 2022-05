Borussia, Bellingham: "Haaland? Felice per lui. Mi mancherà molto"

Il Borussia Dortmund non potrà contare su Haaland dalla prossima stagione, ma su Jude Bellingham si. Queste le parole del centrocampista: "Penso solo alla nostra prossima partita. Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione. Rimarrò qui e mi farò trovare pronto" ha detto il giocatore dei gialloneri, sul quale ci sarebbe l'interesse del Real Madrid però l'estate del 2023. Su Haaland: "Sono molto felice per lui, mi mancherà molto. Il City ha molta fortuna nell'avere un giocatore come lui".