Il Borussia Dortmund pesca ancora dalla famiglia Bellingham . Dopo l'exploit del fratello maggiore Jude , oggi tra i top al mondo con la maglia del Real Madrid , è il turno di Jobe Bellingham . Il giovane centrocampista inglese, classe 2005, arriva ufficialmente dal Sunderland e ha firmato un contratto quinquennale con il club tedesco, valido fino al 2030. Jobe ha appena 19 anni, ma è già considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. Con il Sunderland ha vissuto una stagione da protagonista, culminata con la promozione in Premier League . Il suo trasferimento al Dortmund era nell'aria da settimane, ma ora è arrivata l'ufficialità: vestirà la maglia giallonera già per il Mondiale per Club , in programma negli Stati Uniti .

Le parole del Borussia: "Talento, maturità e ambizione"

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ha accolto con entusiasmo l'arrivo di Jobe: "È un calciatore di grande talento, con un livello di maturità e intelligenza in campo impressionante per la sua età. La sua professionalità, il suo dinamismo e la voglia di successo lo renderanno una vera risorsa per la nostra squadra". Anche il dirigente Sebastian Kehl ha espresso grande soddisfazione: "Lo seguiamo da diversi anni. A soli 19 anni è già un leader. Siamo lieti di aver chiuso questo accordo prima della Coppa del Mondo per club. Jobe è determinato a tracciare la sua strada qui e a lasciare il segno."

Jobe: "Orgoglioso di questa maglia, voglio vincere con il Dortmund"

Emozionato e motivato anche lo stesso Jobe Bellingham, che si è detto pronto alla nuova avventura: "Sono molto felice di essere un giocatore del Borussia Dortmund e di lottare per i titoli insieme a questo grande club. Voglio dare il mio contributo per celebrare successi con questi fantastici tifosi. Lavorerò duramente per riuscirci con i miei nuovi compagni." Il giovane talento inglese, dunque, è pronto a scrivere la sua storia in giallonero, con l'obiettivo di seguire (o magari superare) le ombre del fratello Jude.