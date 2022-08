Lucca all'esordio con la maglia dell'Ajax: primo italiano nella storia dei lancieri

AMSTERDAM (Paesi Bassi) - Lorenzo Lucca ha esordito in una gara ufficiale con la maglia dell'Ajax: l'ex centravanti di Palermo e Pisa ha infatti sostituito Brobbey al 69' del match, valido per la seconda giornata di Eredivisie, vinto per 6-1 dai lancieri alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro il Groningen.