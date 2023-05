Caos in Olanda, fumogeni e invasione di campo: la partita viene sospesa

GRONINGEN (OLANDA) - La sfida tra Groningen e Ajax, valevole per la trentaduesima giornata di Eredivisie, è durata appena dieci minuti. La gara tra i padroni di casa, già retrocessi in Eerste Divisie, e i "Lancieri" è stata infatti sospesa per due volte e poi definitivamente interrotta per un lancio di fumogeni che ha generato una fitta nebbia nera in campo. Come se non bastasse, un tifoso del Groningen è entrato all'interno del rettangolo verde di gioco per sventolare uno striscione. Da lì a poco l'uomo è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza. Il direttore di gara, Jeroen Manschot, ha sospeso la gara dopo il primo lancio di fumogeni. Le continue intemperanze sugli spalti dell'Euroborg Stadion, causate dal pubblico di casa deluso per la stagione disastrosa del Groningen, hanno portato l'arbitro a sospendere nuovamente il match, per poi optare definitivamente per l'interruzione.