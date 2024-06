Farioli: "Roma, ti presento Ghisolfi. All'Ajax per tornare grandi"

Farioli: "Sono un lavoratore che viaggia tanto"

"Mi chiamano predestinato? Beh, manca l'aggettivo più importante: lavoratore. Quello che mi contraddistingue di più, per cui sono orgoglioso. Negli ultimi dieci anni sono stato per sette all'estero, la curiosità di conoscere culture e campionati nuovi fa parte del mio modo di essere, ora avanti con la mia nuova avventura all'Ajax". Farioli commenta le voci passate su accostamenti a club italiani: "Qualcosa dall'Europa si è mosso, ma l'Ajax è stata la soluzione più concreta, che ho sentito più vicina". Il calcio è cambiato? Farioli risponde così: "Il calcio cambia, ma ci sono situazioni che ritornano, così ci si ritrova a parlare ora di cose che erano in voga quindici anni fa. Ci sono tanti professionisti che lavorano, migliorano e alzano l'asticella. Il calcio è una materia in continua evoluzione, dinamica".

Farioli 'presenta' il nuovo ds della Roma

Farioli al Nizza ha lavorato con Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo della Roma: "Ci siamo sentiti un paio di giorni fa, è un grande lavoratore, ha idee chiare, un metodo di lavoro ben preciso, sa come costruire e migliorare una squadra e questa è una cosa che mi ha colpito molto. Ha grande chiarezza nel modo di operare e muoversi, sono sicuro che per lui la prossima sarà un'annata stimolante, sono sicuro farà molto bene".

Farioli e gli obiettivi all'Ajax

Tornando alla sua prossima avventura, l'allenatore italiano svela: "Il mio obiettivo all'Ajax è quello di rinfrescare la storia e il dna del club. La storia non deve pesare, non deve essere una zavorra, ma qualcosa da difendere e da utilizzare come bandiera e da portare nel presente e nel futuro. Gli ultimi due anni non sono stati all'altezza del nome dell'Ajax, ci sarà tanto da fare, tanto lavoro. Il 18 iniziamo la preparazione, da lunedì sarò su e il 25 luglio c'è la prima competizione ufficiale, le qualificazioni all'Europa League, c'è tanto da pedalare".