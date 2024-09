Rugani, l'agente: "Piace a Manna, ma ha scelto l'Ajax. Ecco perché"

Il trasferimento di Daniele Rugani all'Ajax ha rappresentato solo una delle tante operazioni in uscita definite da Cristiano Giuntoli. A poche settimane dal suo approdo in Olanda, il procuratore dell'ex difensore della Juventus, Davide Torchia , ha raccontato i primi passi del classe '94 con i lancieri, senza dimenticare la stima del neo ds del Napoli, Giovanni Manna .

L'agente di Rugani: "Piace a Manna, ma ecco perché ha scelto l'Ajax"

Nel corso di un'intervista concessa a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss, l'agente Davide Torchia ha parlato della trattativa che ha portato Daniele Rugani a vestire la maglia dell'Ajax, pur godendo della stima del direttore sportivo del Napoli: "Posso solo dire che Daniele piace a Manna, di più non posso dirvi. L’Ajax è il club storico d’Olanda, sono stato lì quindici giorni ed è una società molto organizzata. Attenti a Farioli, da ciò che ho visto mi sembra molto preparato nonostante la sua giovane età. La soluzione Ajax ci è piaciuta molto perché son stati loro che dal 29 giugno mi hanno cominciato a chiamare per Rugani. Hanno fatto uno sforzo per prendere Rugani e questo ci è piaciuto molto. Il Napoli di Conte? Sarà tra quelle che all’improvviso, farà un filotto di vittorie. È una squadra di qualità, il manico è giusto e la società è di alto livello", ha aggiunto il procuratore di Rugani.