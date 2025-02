Feyenoord, nominato il nuovo allenatore: ecco chi sarà in panchina contro il Milan

Dopo l'esonero a sorpresa di Brian Priske , il Feyenoord ha nominato il nuovo allenatore ad interim: si tratta di Pascal Bosschaart e siederà sulla panchina del club olandese già domani per la gara d'andata dei playoff di Champions League contro il Milan . L'allenatore, ex giocatore del Feyenoord, è tornato quest'estate come allenatore dell'U21 degli olandesi.

Feyenoord, Bosschaart allenatore ad interim: il comunicato

Questo il comunicato del club: "Pascal Bosschaart sostituirà temporaneamente Brian Priske al Feyenoord dopo la partenza annunciata lunedì. L'ex giocatore del Feyenoord Bosschaart, che in precedenza è stato allenatore in seconda allo SC Cambuur e all'FC Dordrecht per diversi anni, proviene dalla Feyenoord Academy, dove è stato responsabile dell'Under 21 e dove ora viene promosso il suo assistente Arnold Scholten. Insieme a John de Wolf ed Etienne Reijnen, Bosschaart formerà temporaneamente lo staff del Feyenoord". Della nomina ne ha parlato il direttore generale Te Kloese: "Siamo lieti che Pascal si sia subito mostrato disponibile a subentrare temporaneamente. Ho potuto parlare con molti giocatori, membri dello staff e altre persone strettamente coinvolte e tutti si sono resi conto che abbiamo ancora molto per cui lottare".