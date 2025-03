Il Feyenoord di Van Persie spuntato prima dell'Inter: 0-0 contro il Nec di Nimega

Feyenoord-Nec 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Feyenoord, solo un pari contro il Nec prima dell'Inter

Attacco spuntato e 0-0 tra le mura amiche del 'De Kuip' (che martedì 4 marzo sera ospiterà i nerazzurri di Simone Inzaghi) per la formazione di Rotterdam (reduce in Europa dal successo nel playoff contro il Milan) che non è riuscita a imporsi contro il Nec di Nimega nel match della 24ª giornata della Eredivisie. Un match in cui il Feyenoord (quarto in classifica) ha rischiato anche di perdere, salvato al 14' da una provvidenziale deviazione di Wellenreuther sulla conclusione di Nuytinck (ex di Udinese e Sampdoria) e poi dal Var al 72', quando il Nec si è visto annullare per un tocco di mano la rete di Larsen.

Hartman e il Feyenoord ridisegnato da Van Persie