Fa Cup, che poker del Manchester City: è in semifinale

LONDRA (INGHILTERRA) - Poker sul campo del Southampton e qualificazione alla semifinale di Fa Cup conquistata per il Manchester City. Per la formazione di Guardiola in gol Sterling, De Bruyne (su rigore), Foden e Mahrez. Inutile per la squadra allenata da Hasenhuttl il momentaneo pari grazie all'autorete di Laporte. Anche il Crystal Palace stacca il pass per la semifinale. La formazione allenata da Patrick Vieira, infatti, ha battuto in casa 4-0 l'Everton: a decidere il match i sigilli di Guehi, Mateta, Zaha e Hughes.