Fa Cup, De Zerbi nella storia: 5-0 al Grimsby e il Brighton vola in semifinale

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Apoteosi al ' Falmer Stadium ': il Brighton di Roberto De Zerbi vince 5-0 contro il Grimsby Town , squadra che milita in League Two (quarta serie inglese) e vola in semfinale di Fa Cup a quattro anni dall'ultima apparizione. I 'Seagulls' sbloccano il match già al 6' del primo tempo grazie al gol di Undav su corta respinta dell'estremo difensore ospite Crocombe . Nel secondo tempo i biancoblù di De Zerbi arrotondano il risultato con la doppietta di Ferguson e i sigilli nel finale di March e Mitoma . Il Brighton approda così al penultimo atto del torneo più antico del mondo e mette nel mirino la finalissima di Wembley che manca dal 1983 quando i 'gabbiani' persero il trofeo contro il Manchester United .

Avanza anche lo Sheffield United

Vola in semifinale di Fa Cup anche lo Sheffield United che ha battuto, per 3-2, il Blackburn. A 'Bramall Lane' successo in rimonta, e allo scadere, per le 'blades' che militano in Championship, Serie B inglese: vantaggio degli ospiti al 21' con Brereton Diaz. Primo pareggio dello Sheffield grazie all'autogol di Gallagher al 28'. Nella ripresa il Blackburn si riporta in vantaggio grazie alla rete firmata da Szmodics al 60' ma i padroni di casa firmano una leggendaria rimonta con i gol di McBurnie all'81' e di Doyle al 91'.