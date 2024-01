Fa Cup, Crystal Palace-Everton finisce senza gol: si va al replay

Crystal Palace e Everton non si fanno male nei 32esimi di finale di Fa Cup. Il match infatti è finito con il punteggio di 0-0. Da segnalare che l’Everton è rimasto in dieci uomini dal 79’, quando Calvert-Lewin si è visto sventolare in faccia il cartellino rosso. Le regole della Fa Cup restano le stesse da anni: in caso di pareggio c’è il replay della partita a campo invertito, quindi a breve l’Everton ospiterà il Crystal Palace per capire chi andrà avanti nel tabellone che nel prossimo turno prevede i sedicesimi di finale.