Il Chelsea si è imposto con il netto punteggio di 4-0 in Fa Cup contro il Preston. I Blues passano al turno successivo della competizione nazionale, grazie alle marcature realizzate da Broja, Thiago Silva, Sterling ed Enzo Fernandez. Proprio il difensore brasiliano, ex Milan, ha festeggiato il successo in un modo che ha fatto discutere. Dopo il triplice fischio, Thiago Silva ha avuto modo di godersi dei rilassanti momenti in compagnia della famiglia, culminati con una costosa cena.