Fa Cup, Manchester United-Liverpool in diretta gratis su Dazn

Sale l'attesa per Manchester United-Liverpool , affascinante match dei quarti di finale della Fa Cup in programma a Old Trafford domenica (17 marzo, ore 16:30 italiane) che Dazn trasmetterà anche in modalità gratuita .

Fa Cup, Manchester United-Liverpool gratis su Dazn

Un grande classico del calcio inglese, nonché storica rivalità tra il Manchester United e la squadra di Anfield prenderà il via nel giorno di San Patrizio, quando entrambi punteranno a raggiungere la semifinale del trofeo più antico del calcio. Un incontro importante per entrambe le squadre che stanno vivendo una stagione contrastante: da una parte, il Liverpool di Jurgen Klopp, in testa alla classifica della Premier League insieme all'Arsenal e vincitore della Carabao Cup; dall’altra lo United di Erik Ten Hag, al sesto posto in classifica in campionato, con alle spalle l’espulsione dalla Champions League e dall’Europa League.

Come registrarsi gratuitamente su Dazn

Oltre alla Fa Cup, sempre in modalità gratuita saranno trasmesse su Dazn la sfida Sassuolo-Fiorentina di sabato (16 marzo, ore 15), valida per la prima giornata del girone di andata della 'poule scudetto' del campionato di Serie A Femminile eBay, ma anche Getafe-Girona, match di Liga anche questo in programma sabato (16 marzo, ore 18:30). Per guardare i match in modalità gratuita, per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su https://www.dazn.com/it-IT/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.