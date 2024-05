Manchester City-Manchester United diretta ore 16: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Al Wembley Stadium si gioca l'attesissima finale di FA Cup, che mette di fronte il Manchester City di Pep Guardiola, fresco di vittoria del quarto titolo consecutivo in Premier League, e il Manchester United di Erik Ten Hag, reduce da un'annata che potrebbe chiudere definitivamente l'esperienza del manager olandese sulla panchina di Old Trafford. I Citizens per centrare un prestigioso double, i Red Devils per salvare un'annata disastrosa e chiuderla con un trofeo in bacheca.