FA Cup: passa l'Everton, Beto decisivo. Poker del Fulham

FA Cup, i risultati e i marcatori del terzo turno

L'Everton torna a vincere dopo oltre un mese dall'ultima volta. A consegnare il passaggio del turno ai Toffees è bastato un gol dell'ex Udinese Beto e un rigore di Ndiaye realizzato al 98': il brasiliano non segnava dallo scorso ottobre. Sfida speciale per la famiglia Young dato che ha messo di fronte Ashley, con la maglia dell'Everton, e il figlio Tyler, rimasto però in panchina per tutta la partita. Dilaga il Fulham contro il Watford, nonostante un primo tempo equilibrato. Vata aveva risposto al gol di Muniz. Il rigore trasformato al 49' da Jimenez ha spostato gli equilibri: la squadra di Silva ha poi chiuso la pratica con i gol di due ex Serie A, Andersen e Castagne. Il Cardiff City espugna Bramall Lane e batte lo Sheffield United grazie al gol di Ashford.