FA Cup, il Manchester United all'ultimo respiro sul Leicester: in gol Zirkzee, debutto per Dorgu

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Il Manchester United conferma il suo andamento oscillatorio e risorge dalle ceneri della brutta sconfitta in Premier League con il Crystal Palace, tornando a vincere in FA Cup, A Old Trafford arrivava il Leicester dell'amatissimo ex Van Nistelrooy, messo malissimo in classifica e reduce dal pesante 4-0 incassato in casa dell'Everton.