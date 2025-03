FA Cup, Manchester City-Plymouth 3-1: show del baby O'Reilly, Guardiola ai quarti col brivido

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Una giornata di gloria per il 19enne Nico O'Reilly (classe 2005 e 20 candeline da spegnere il prossimo 21 marzo), che con una doppietta consente al Manchester City di piegare in rimonta il Playmouth Argyle (penultimo nella Championship, la B inglese), salvando così la squadra di Pep Guardiola da una clamorosa eliminazione. Dopo un palo colpito dai 'Citizens' con Gundogan (28') all'Etihad Stadium è andata avanti la squadra ospite con Talovierov (38') , poi il pari firmato prima del riposo (45+1') dal baby esterno (assist di De Bruyne su calcio da fermo) che ha concesso il bis di testa nella ripresa (76', assist di Foden da corner) prima del tris calato nel finale da De Bruyne (90', in contropiede su assist del subentrato Haaland).

Qualificazione sofferta per il Bournemouth, che la spunta ai rigori (6-5) contro il Wolverhampton: dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (avanti ii padroni di casa al 30' con Evanilson e pari dei 'Wolves' al 60' con Cunha, poi espulso al 120') l'equilibrio regge anche nei supplementari e dagli undici metri sono poi decisivi per gli ospiti gli errori di Doherty e Traore (di Huijsen l'unico penalty sbagliato dal Bournemouth mentre non ha fallito l'altro ex romanista Kluivert).Avanza ai quarti di finale anche il Preston, formazione di Championship, che batte 3-0 il Burnley: a decidere la sfida del 'Deepdale' le reti di Brady (31'), Osmajic (44') e Keane (73'). Sorride anche il Crystal Palace che piega 3-1 il Millwall (formazione di seconda serie) grazie all'autorete di Tanganga (33') che ha sbloccato la partita e ai gol di Munoz (40') e Nketiah (81'). Agli ospiti, in dieci dall'8' del primo tempo per il rosso a Roberts (intervento killer su Mateta), non basta la rete di Harding (al 13' di recupero del primo tempo).

