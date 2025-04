Il Crystal Palace travolge l'Aston Villa e vola in finale di FA Cup

È il Crystal Palace la prima finalista della FA Cup 2025. Risultato a sorpresa per i londinesi, che hanno eliminato l'Aston Villa di Emery e che ora aspettano il risultato della sfida tra Manchester City e Nottingham Forest, in programma domani, domenica 27 aprile, per conoscere la rivale per il trofeo nella finale di Wembley, programmata per il prossimo 17 maggio.