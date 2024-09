Renato Sanches, ancora problemi: si ferma dopo 15 minuti di allenamento

Ancora problemi per Renato Sanches . L'ex centrocampista della Roma , tornato al Benfica nell'ultima sessione di mercato, si è fermato dopo appena 15 minuti di allenamento . Nuovo infortunio per il mediano portoghese, che non ha certo brillato in Serie A con la maglia giallorossa.

Renato Sanches, nuovo stop in allenamento: erano trascorsi solo 15 minuti

Non conosce fine il calvario di Renato Sanches, nuovamente alle prese con problemi muscolari. Il classe '97, che sta vivendo anni tormentati a causa di un'eccessiva fragilità fisica, ha interrotto anzitempo il suo allenamento, lamentando ancora un fastidio. Il mediano del Benfica ha richiamato l'attenzione dello staff medico del Benfica dopo appena 15 minuti, per poi sottoporsi ai controlli e alle terapie del caso. L'ex Roma sarà rivalutato nel corso di questi giorni e difficilmente verrà convocato per la prossima partita casalinga con il Santa Clara, in programma sabato alle ore 21.30 al Da Luz, in occasione della quinta giornata della Liga Portugal. Un infortunio che non ha sorpreso i tifosi giallorossi, per i quali Sanches ha giocato appena 260 minuti. Ogni minuto in campo, è costato alla Roma 21.538 euro.