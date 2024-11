Sporting, ecco il sostituto di Amorim: c'è l'annuncio ufficiale

Joao Pereira è il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona

Soluzione interna per lo Sporting Lisbona, che ha deciso di puntare su Joao Pereira, classe '84 che ha finora gestito la squadra B del club biancoverde. Cresciuto nelle giovanili dei rivali del Benfica, è diventato un simbolo dello Sporting, chiudendo la sua carriera da calciatore proprio all'ombra dello stadio "José Alvalade". Abituato a giocare con un 3-4-3 a trazione anteriore, che somiglia al sistema di gioco perfezionato da Gian Piero Gasperini, si candida per aprire un nuovo ciclo sulla prestigiosa panchina lusitana. Non sarà facile sostituire Amorim, che ha lasciato il suo popolo con un incredibile successo contro il Manchester City in Champions League.