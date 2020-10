"Atletico Madrid su Kondogbia per sostituire Thomas"

MADRID - Dopo aver preso Torreira dall'Arsenal, strappandolo alla Lazio, e aver venduto Thomas Partey proprio ai Gunners, l'Atletico Madrid ha intenzione di blindare il centrocampo acquistando l'ex Inter Geoffrey Kondogbia. Questo sarebbe possibile perché il club di Londra ha ha attivato la clausola rescissoria e il regolamento darebbe agli spagnoli un mese in più per sostituire il centrocampista. Secondo la stampa spagnola, però, le norme della Liga consentono al club di poter destinare al mercato in entrata solo il 25% di quanto incassato e dunque poco meno di 15 milioni di euro. Una cifra che potrebbe non bastare a convincere il Valencia a cedere Kondogbia, specie dopo gli addii dei vari Parejo, Coquelin, Ferran Torres e Rodrigo.