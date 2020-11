Atletico Madrid, Torreira positivo al covid

MADRID - "Seguendo il protocollo, Lucas Torreira è stato sottoposto a un tampone al suo arrivo a Madrid dopo essere tornato dalla nazionale uruguaiana ed è risultato positivo al covid-19.". È il comunicato ufficiale dell'Atletico Madrid sulla positività di Lucas Torreira dopo le partite disputate in nazionale per la qualificazioni ai mondiali 2022, tra cui la recente sconfitta con il Brasile. "Il giocatore non ha sintomi - prosegue il comunicato - ed è attualmente in isolamento, rispettando i protocolli delle autorità sanitarie.". Oltre al mediano ex Arsenal, i colchoneros dovranno rinunciare anche a Suarez, ancora positivo al covid.