Il Real Madrid dimentica Parigi: tris all’Alaves

MADRID (SPAGNA) - Reazione d’orgoglio per il Real Madrid , che a quattro giorni dalla sconfitta di Champions col Paris Saint Germain , si rifà alla grande calando un tris davanti al naso del pericolante Alaves . Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, i blancos si scatenano nella ripresa andando a segno con l’intero terzetto d’attacco, formato ancora una volta da Asensio , Benzema e Vinicius . Risultato che permette alle merengues di allungare in classifica, staccando di 7 lunghezze la prima inseguitrice Siviglia .

Solo un cambio rispetto alla sconfitta del Parco dei Principi per Carletto Ancelotti , che nonostante le pressioni dei media iberici, non cede alle tentazioni di turn over. E, così, rispetto all’undici grandi occasioni, l’unica variazione risulta l’apparizione di Fede Valverde al posto dello spremutissimo Toni Kroos . Nonostante il super tridente formato da Asensio , Benzema e Vinicius , però, nella prima frazione i blancos producono poco o nulla contro un Alaves poco più che ordinato.

Tridente al completo

Una volta avanti, iniziano a fioccare le palle gol per i blancos, che falliscono il raddoppio con Militao e Benzema, che coglie pure un palo. A siglare il raddoppio, così, tocca a Vinicius, che realizza il suo 13º gol in Liga al termina di una giocata da urlo che coinvolge gli altri due soci dell’attacco. Prima dello scadere, c’è il tempo per il 18º gol nel torneo di Benzema, che insacca il rigore del 3-0, concesso per un pestone di Lejeune su Rodrygo. Real che vola a +7 dal Siviglia, che domani visita l’Espanyol.

@andydepauli