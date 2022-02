Liga, il Levante di Caceres ferma il Celta Vigo sull'1-1

VIGO (Spagna) - Il programma della 25ª giornata di Liga si chiude con l'1-1 fra Celta Vigo e Levante : i galiziani non sfruttano il turno interno contro l'ultima in classifica per avvicinarsi alla zona Europa, che adesso dopo il successo del Villarreal dista sette punti. Aspas e compagni passano il vantaggio al 67' con l'argentino Cervi , ma all'83' il neo-entrato Martì pareggia per gli ospiti: un punto che cambia poco anche per la classifica della squadra dell'ex Cagliari Martin Caceres , che resta fanalino di coda del campionato con 15 punti a nove lunghezze dal Granada quart'ultimo, nonostante l'exploit nella scorsa giornata contro l'Atletico Madrid di Simeone e la convincente prestazione odierna.

Celta Vigo-Levante 1-1, tabellino e statistiche

Liga, classifiche e risultati

Cervi illude il Celta, Martì regala il pari al Levante

Al Balaidos il Celta manca l'occasione per avvicinarsi d un posto in zona Europa, pareggiando contro un Levante in disperata ricerca di punti per mantenere vivo il sogno salvezza. La squadra di Martin Caceres è la più propositiva, e va vicina al gol prima con Dani Gomez nel primo tempo e poi con Son e Martì nel secondo tempo. E' proprio sul capovolgimento di un'azione offensiva degli ospiti che Galan serve un cross perfetto in area, Cervi arriva per primo sul secondo palo battendo di testa Cardenas e porta in vantaggio i galiziani. All'83' però Martì concretizza gli sforzi offensivi del Levante e pareggia sfruttando cross rasoterra di De Frutos dalla sinistra. All' 86' Pineda prova a riportare il vantaggio i padroni di casa, ma Cardenas blinda la porta: finisce 1-1.