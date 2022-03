Liga, frena il Siviglia di Lopetegui: solo 1-1 contro il Rayo Vallecano

MADRID (Spagna) - Nella prima partita domenicale della 28esima giornata di Liga, il Siviglia di Julen Lopetegui frena in trasferta 1-1 contro il Rayo Vallecano. A Vallecas gli andalusi potrebbero già passare in vantaggio all'11' ma la rete siglata da Rafa Mir viene prontamente annullata dall'intervento del Var, per via di un tocco di mano. La partita si sblocca solo nel secondo tempo, con il Rayo che passa in vantaggio al 46' con il gol del portoghese Bebé. Il Siviglia acciuffa il pareggio al 63' con Thomas Delaney e potrebbe anche completare la rimonta all'80', ma il direttore di gara Juan Martinez Munuera decide (dopo averlo assegnato) di annullare il calcio di rigore fischiato a favore dei biancorossi. Al 94' e al 95' il messicano Jesus Corona ha una doppia grande occasione per strappare i 3 punti ma Stole Dimitrievski è monumentale nel negargli la via della rete in entrambe le occasioni. Il Rayo è ora 13esimo a 32 punti. Il Siviglia, invece, rimane secondo a quota 56.