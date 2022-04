Barcellona, Piqué: "Sono stato un imbecille a difendere Bartomeu"

Gerard Piqué non usa giri di parole nel descrivere il suo rapporto con Bartomeu. Il difensore spagnolo, intervistato dallo youtuber Jordi Wild, ha parlato di diversi temi: dalla rivalità con l'Espanyol, a cui attribuisce più peso rispetto a quella con il Real Madrid, fino al comportamento dell'ex presidente del Barcellona. In merito a Bartomeu, Piqué ha dichiarato: "Parliamo di una persona che non sa dire di no e non sa affrontare i problemi. Negli ultimi tempi, non vedevamo più al centro sportivo. Mi sono arrabbiato con lui, perchè mi ha mentito con la storia del Barçagate. Il club ha svolto alcune attività atte a criticare i giocatori e poi, a me e a Messi, ha detto che non ne sapevano niente. Dopo sono venuto a sapere che ne sapeva eccome. E io sono stato un imbecille a difenderlo".