Il Real Madrid non si ferma più: 2-0 anche al Getafe

MADRID (SPAGNA) - Nuovo successo per il Real Madrid, che a tre giorni dal vittorioso 3-1 di Stamford Bridge in Champions League, fa suo anche il piccolo derby col Getafe, ricacciando a 12 punti di distanza, così, il Siviglia, che nell’anticipo del venerdì aveva battuto per 4-2 il Granada. Con Benzema che dopo cinque partite sempre a segno rimane per una volta a bocca asciutta, tocca a Casemiro e Lucas Vazquez vestire i panni dei goleador e risolvere la gara.

Real Madrid-Getafe 2-0 Un pensiero al Chelsea Nel bel mezzo della doppia sfida con il Chelsea, Carletto Ancelotti pensa bene di far rifiatare un po’ gli essenziali Modric e Kroos, sostituiti, al fischio d’inizio da Valverde e Camavinga. Fuori causa Mendy, poi, riappare dopo diverso tempo nell’undici titolare Marcelo. Davanti, invece, confermatissimi Benzema e Vinicius, supportati da Rodrygo, che vince il ballottaggio con Asensio. Quique Sanchez Flores risponde con una barricata di cinque difensori, in una formazione in cui si fanno notare Gonzalo Villar sulla mediana e Borja Mayoral in avanti.