Liga, Guardiola risponde a Soler: 1-1 tra Rayo Vallecano e Valencia

Nel 'Monday Night' della 31ª giornata di Liga il Valencia frena in trasferta contro il Rayo Vallecano per 1-1. La formazione di Bordalas sblocca il risultato con il gol di Carlos Soler, al 57', grazie a un tiro sporco dal limite dell'area di rigore sul quale Dimitrievski non può nulla. Al 75' Mamardashvili salva il risultato per gli ospiti con un miracolo, sul tentativo di Palazon, ma all'83' Sergi Guardiola firma la rete del pareggio finale. Il Valencia si ritrova al 9° posto con 42 punti, a -3 dall'Athletic Bilbao, mentre il Rayo rimane 13° a quota 34.